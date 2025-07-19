Овчинский: отделочные работы начались в новостройке на улице Юных Ленинцев

Рабочие приступили к отделке 188 квартир в новом доме, возведенном по программе реновации в московском районе Кузьминки. Общая площадь постройки составит более 20 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Дом построили на улице Юных Ленинцев, на земельном участке 97/4, на месте расселенных по программе реновации домов 97, корпус 4, и 101, корпус 3.

«В новом доме в Кузьминках предусмотрено 188 квартир площадью более 11 тысяч квадратных метров. На придомовой территории проведут комплексное благоустройство и озеленение, оборудуют детскую и спортивную площадки, установят опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Неподалеку расположены станция метро „Кузьминки“, детские сады, школы и поликлиники, а также музей-заповедник „Кузьминки-Люблино“. Сейчас на объекте ведутся монтаж инженерных систем и отделочные работы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Для удобства будущих жильцов в доме организовали просторный подъезд с отдельными пространствами и помещениями для открытия детских досуговых центров, аптек, кафе или частных клиник.

Программа реновации проходит в Москве с 2017 года и предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Российская столица стала лидером по объемам строительства и сохраняет высокие темпы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».