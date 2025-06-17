Овчинский: около 50 семей переехали на Зеленый проспект по реновации

В новый жилой комплекс на Зеленом проспекте начали въезжать жильцы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Переселение жителей в новостройку на Зеленом проспекте началось в апреле этого года.

«На сегодня новоселье уже отметили 47 семей. Чтобы переезд был комфортным, город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль. Сервис „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на портале mos.ru, или обратиться в Центр информирования по переселению, который открыт на первом этаже новостройки», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Всего в новостройке предусмотрено 356 квартир с улучшенной отделкой. А в целом в районе Ивановское на востоке столицы планируют переселить более четырех тысяч москвичей из 21 дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов в 11 административных округах и 45 районах. В общей сложности там планируют построить 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья.