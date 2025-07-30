Овчинский: около 1,2 тысячи семей переехали в новые квартиры в ЮЗАО по программе реновации

Около 1,2 тысячи семей из 14 расселенных домов переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой по реновации. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«На сегодня в районе переданы под заселение жилые комплексы по программе реновации на Новочеремушкинской улице и улице Дмитрия Ульянова, а также на улицах Кедрова и Шверника», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города.
Всего в районе расселят 19 домов. Четыре дома — в процессе расселения, из пятого жильцы переезжать еще не начали. После этого здания снесут, а на их месте возведут новое жилье с современной инфраструктурой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 10 тысяч москвичей начали переселение по реновации этим летом.
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