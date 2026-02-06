Овчинский: новый ЖК возвели в Северном Измайлове по программе реновации

В Северном Измайлове построили жилой комплекс в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Район Северное Измайлово находится на втором месте по числу домов, вошедших в программу реновации, на востоке столицы. Здесь появилась восьмисекционная новостройка площадью почти 70 тысяч квадратных метров на 15-й Парковой улице (дом 48а)», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме 609 квартир. Девять из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Общая площадь здания превышает 35 тысяч квадратных метров.

Жилой комплекс построен по стандартам реновации. При его возведении использовали преимущественно российские материалы и энергоэффективные технологии.

Входные группы и вестибюли здания расположены на одном уровне с улицей, без лестниц и порогов. Это создает безбарьерную среду и обеспечивает удобство для всех жильцов, включая маломобильных граждан. В просторных и светлых подъездах оборудованы функциональные колясочные и помещения для консьержей.

Рядом находятся важные объекты городской инфраструктуры. Есть остановки общественного транспорта, магазины, большой торгово-развлекательный центр, детские сады, школы и поликлиники для взрослых и детей. Для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на Щелковское шоссе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче первого дома в Савеловском районе под заселение по программе реновации.

Москва — лидер по объемам строительства среди регионов. Быстрое возведение жилья соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Проект затронет около миллиона москвичей и включает расселение 5176 домов. Собянин поставил задачу ускорить реализацию программы вдвое.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.