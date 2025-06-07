Овчинский: новый ЖК возвели на улице Бехтерева по программе реновации

Новый жилой комплекс возвели на улице Бехтерева в Царицыне по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В двух корпусах новостройки 360 квартир общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Две из них предназначены для маломобильных жильцов — там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также в санузлах предусмотрены специальные поручни», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Общая площадь новостройки — более 31 тысячи квадратных метров. В самом доме оборудовали пассажирские и грузовые лифты, а также сквозные подъезды. Кроме того, возле дома построили детскую и спортивную площадки.

Программа реновации действует с 2017 года и затронет в общей сложности более пяти тысяч жилых домов и около миллиона жителей. Ранее мэр Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы ее реализации.