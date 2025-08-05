Овчинский: новый ЖК по программе реновации начали строить в Тимирязевском районе

Новый жилой комплекс на 190 квартир начали возводить в 3-м Нижнелихоборском проезде по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В настоящее время ведутся работы нулевого цикла, уже полностью завершена раскопка котлована», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка будет состоять из двух корпусов, общая жилая площадь превысит 11 тысяч квадратных метров. На первых нежилых этажах появятся магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другие значимые объекты. Придомовую территорию озеленят.

В шаговой доступности находятся станции метро «Окружная» и «Петровско-Разумовская», а также станции МЦК и первого диаметра.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что более 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры или готовятся к переезду.