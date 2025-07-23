Овчинский: новый жилой дом для реновации возведут в Донском районе по проекту КРТ

Участок площадью 0,71 гектара реорганизуют в Донском районе по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Участок расположен в Донском районе Южного административного округа Москвы по адресу: Загородное шоссе, владение 10/2.

«Площадь квартир в будущей новостройке ориентировочно составит 14,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 500 москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, общая площадь новостройки составит 24,4 тысячи квадратных метров. В шаговой доступности от дома будут станция МЦК Крымская, школа, детский сад, магазины и медицинский центр.

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