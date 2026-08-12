Овчинский: новый сезон «Открытого города» посвятят архитектуре впечатлений

Новый сезон фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город» стартовал в столице. Главная тема 11-го сезона — «Архитектура впечатлений». Участники исследуют, почему одни городские пространства становятся точками притяжения, а другие остаются незаметными. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, сегодня в Москве создают пространства, в которых людям хочется жить, работать и проводить время вместе. Именно поэтому так важно обсуждать, каким должно быть будущее городской среды.

«Фестиваль „Открытый город“ помогает будущим архитекторам работать с актуальными городскими задачами, обмениваться опытом с экспертами и искать идеи, которые в дальнейшем могут найти применение в столице. Такие проекты помогают развивать профессиональное сообщество и делают архитектуру ближе и понятнее каждому жителю столицы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Приглашенным куратором фестиваля стал основатель и главный архитектор бюро WOWHAUS Олег Шапиро, который вместе с командой проекта представил главную тему сезона — «Архитектура впечатлений». В программе — студенческие воркшопы, образовательный блок, а также финальная выставка.

Особое внимание уделят междисциплинарным воркшопам. Их будут курировать архитекторы, а также представители театра, кино, фотографии, литературы и других творческих направлений. Такой формат поможет участникам фестиваля выйти за рамки привычного подхода к проектированию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за девять лет реализации программы реновации в эксплуатацию ввели больше 500 ЖК, при этом еще около 11 миллионов квадратных метров жилья находятся в проектировании и строительстве.