Овчинский: новый дом по программе реновации появится в Рязанском районе Москвы

В Рязанском районе Москвы появится новый жилой дом по программе реновации — градостроительный план уже выдан. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новый дом появится по адресу: улица Михайлова, земельный участок 13.

«На территории площадью 0,98 гектара появится новостройка с современной архитектурой и благоустроенным дворовым пространством. Предельная площадь дома составит 34 тысячи квадратных метров. Кроме того, проект предусматривает размещение торговых и бытовых помещений на первых этажах, что обеспечит жителей повседневными сервисами в шаговой доступности», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

ЮВАО занимает вторую строчку среди округов столицы по количеству построенных и введенных в эксплуатацию домов по программе реновации.

Градостроительный план земельного участка, который уже получили строители нового дома, содержит подробные сведения о максимальных параметрах строения, возводимого на этом участке.

Программу реновации утвердили в 2017 году, Москва стала лидером среди регионов по объемам строительства. Мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы по возведению новых домов для волнового переселения горожан в рамках программы. В нее по указанию мэра включили еще пять площадок.