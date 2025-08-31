Овчинский: новый деловой центр в Москва-Сити возвели уже до пятого этажа

Новый многофункциональный комплекс из двух зданий площадью 85 тысяч квадратных метров возводится в Пресненском районе. Монолитные работы ведутся на уровне пятого этажа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В каждом корпусе будет 18 наземных этажей. Офисы займут пространства со второго по последний этаж, а на первом разместятся просторные лобби, кафе и магазины. Оба здания возводятся одновременно, а полностью завершить строительство бизнес-центра планируется в 2027 году», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Строительство ведется на первой линии Пресненской набережной в Москва-Сити рядом с башнями «Город Столиц» и «Империя» в районе с удобной транспортной инфраструктурой — в шаговой доступности от станций метро «Деловой центр» и «Москва-Сити» Солнцевской и Филевской линий. На данный момент монолитные работы ведутся на уровне пятого этажа. Девелопером выступила компания SEZAR GROUP.

Корпус А примет форму буквы Л, корпус Б — линейную. Их общая площадь составит около 85 тысяч квадратных метров. Расположение зданий относительно друг друга позволит создать зеленый внутренний двор площадью три тысячи квадратных метров с цветниками, деревьями и малыми архитектурными формами.

Кроме 18 надземных этажей, арендаторы смогут воспользоваться трехуровневой подземной парковкой. Она рассчитана на 866 машино-мест. Деловой центр впишется в архитектурный облик Москва-Сити за счет сплошного витражного остекления. Главный фасад корпуса А, обращенный к Москве-реке, будет ярусным. Ступени каждого этажа нависнут друг над другом и создадут эффект перевернутой пирамиды.