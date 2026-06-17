Овчинский: новые правила обращения со строительными отходами вступят в силу с 1 июля

Обновленные правила обращения с отходами строительства и сноса (ОССиГ) вступят в силу с 1 июля. Они упростят процедуру для бизнеса и в то же время усилят контроль со стороны властей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Постановление об этом мэр Сергей Собянин подписал 15 апреля. Теперь каждое отдельное разрешение на перевозку будет формироваться автоматически в виде QR-кода. Это сокращает время на оформление, практически исключает возможность ошибок и снижает экологическую нагрузку.

«Это особенно важно для мегаполиса с такими объемами строительства, где ежегодно выполняются миллионы перевозок и задействованы тысячи организаций», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Только по реновации в прошлом году в столице ввели 119 домов общей площадью более 2,3 миллиона квадратных метров. Существуют и другие программы.