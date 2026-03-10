Овчинский: новостройку по реновации возведут на северо-западе Москвы

Новостройку по программе реновации возведут в Походном проезде на границе районов Покровское-Стрешнево и Южное Тушино. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Здание будет обладать всеми преимуществами современных новостроек по программе реновации: красивыми фасадами, квартирами с улучшенной планировкой, благоустроенным двором с детскими и спортивными площадками», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В районе развита социальная и коммерческая инфраструктура, в шаговой доступности находятся станция «Трикотажная» МЦД-2 и много мест для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили еще пять площадок в четырех районах города — Ивановском, Нагатино-Садовниках, Покровском-Стрешневе и две в Нагорном.