Овчинский: новостройку по программе реновации построят на Велозаводской улице

Строительство дома площадью более 15,5 тысячи квадратных метров началось в московском районе Даниловский по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новый жилой комплекс на 176 квартир возведут на земельном участке № 2 на Велозаводской улице на месте расселенного дома № 2, корпус 2.

«В Даниловском районе началось возведение дома по программе реновации на 176 квартир. Он впишется в сложившуюся застройку и инфраструктуру, обеспечив будущим жителям комфортную городскую среду. Рядом находятся образовательные, медицинские учреждения, торговые центры, станции метро „Дубровка“ и „Автозаводская“, а также одноименные станции Московского центрального кольца. В настоящее время на объекте завершается разработка котлована и установка шпунтового ограждения, а также ведется устройство фундаментной плиты», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Утвержденный властями российской столицы проект застройщика предусматривает создание в новом доме четырех лифтов, два из которых доведут до подземного паркинга. На первом этаже разместят просторный вестибюль с отдельной комнатой для консьержа и помещением для хранения детских колясок.

Кроме того, на свободных площадях с отдельными входами откроются аптеки, магазины, кафе и другие социально-бытовые заведения.

Программу реновации в Москве реализуют с 2017 года. В нее включили расселение 5176 домов. Мэр российской столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы выполнения программы в два раза. Благодаря большим объемам возведения новых домов Москва стала регионом-лидером и начала выполнение целей и задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».