Овчинский: новостройку на 296 квартир возводят на Ташкентской улице в Москве

На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино возводят дом по программе реновации общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс строят по адресу: улица Ташкентская, земельный участок 14/3 (зоны № 3.2 и 3.4). Объект возводится на месте расселенных по программе реновации домов № 14, корпус 3 и корпус 4 по той же улице.

Овчинский рассказал, что в жилом комплексе предусмотрено 296 квартир суммарной площадью более 17,5 тысячи квадратных метров. Девять квартир приспособят для проживания маломобильных граждан.

«Придомовую территорию благоустроят и комплексно озеленят, здесь установят освещение и камеры видеонаблюдения. Рядом с новостройкой расположены станция метро „Юго-Восточная“, остановки общественного транспорта, учреждения образования и здравоохранения. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы подземной и надземной частей здания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.