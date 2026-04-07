Овчинский: Неделя космоса пройдет в павильоне «Макет Москвы»

Неделя космоса пройдет в «Макете Москвы» на ВДНХ с 7 по 12 апреля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому — через игру, живое общение и личное участие», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Каждый день в 12:40, 15:40 и 18:40 будет проходить космическая викторина. За правильные ответы участники получат памятные призы. Кроме того, спикеры Центра космонавтики и авиации проведут несколько научно-популярных лекций.

Для детей 12 апреля в 58-м павильоне ВДНХ проведут мастер-класс по созданию космического панно. Также каждые полчаса в павильоне будут устраивать короткие, но эффектные светотехнические шоу.

Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

