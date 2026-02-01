Овчинский: насосную станцию построят в Краснопахорском районе Москвы

Изменения в правила землепользования и застройки открыли возможность строительства канализационно-насосной станции в Краснопахорском районе Троицкого административного округа столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он пояснил, что речь идет о нормах и требованиях, которые регулируют использование земельных участков, а также о правилах возводимых на территориях построек.

«На свободном участке 0,09 гектара в деревне Шаганино планируется строительство инженерного сооружения в рамках адресной инвестиционной программы. Производительность проектируемой насосной станции составит 2000 кубических метров в сутки», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Новая станция, добавил он, обеспечит стабильную и бесперебойную работу системы водоотведения в районе. Благодаря этому повысится уровень комфорта и надежности коммунальной инфраструктуры для каждого дома.

Адресная инвестиционная программа предусматривает строительство объектов в Москве за счет городского бюджета. В ней прописывают распределение доходов на финансирование государственных программ, которые реализуются в столице.