Овчинский: на западе столицы возводят дом по программе реновации

В районе Солнцево Западного административного округа продолжается строительство жилого комплекса общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание возводится по адресу: улица Матросова, земельный участок 29/1. На месте старых построек появится многоквартирный жилой дом, состоящий из двух корпусов, объединенных подземной автостоянкой.

«В нем предусмотрено 866 квартир. В настоящий момент на объекте завершены монолитные и кровельные работы, ведется монтаж фасадов, обустройство внутренних сетей, установка лифтов и окон. Общая строительная готовность превышает 60%», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка находится в пешей доступности от станции метро «Говорово» в районе с развитой инфраструктурой. Рядом с домом — находятся продуктовые магазины, рестораны, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта.

Двор обустроят двумя детскими и спортивной площадками и двумя зонами для тихого отдыха.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о сдаче нового дома по реновации на улице Онежской в Головинском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года — она затронула порядка миллиона москвичей.