Овчинский: на выставке «Та самая Москва» покажут масштабы преобразований по реновации

На выставке «Та самая Москва» в Манеже представят уникальную интерактивную зону, наглядно демонстрирующую масштаб преобразований по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Зона будет состоять из двух частей: типовой квартиры 60-х годов прошлого века и современного жилья с видом на благоустроенный двор. Из одного состояния в другое инсталляция будет преображаться всего за 15 секунд.

«Этот контраст лучше любых слов показывает, почему программа реновации так важна для нашего города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Выставка пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 1 по 31 августа и будет открыта ежедневно, кроме понедельника. А в целом мероприятия форума продлятся до 14 сентября.