Овчинский: на выставке «Та самая Москва» покажут лучшие строительные объекты

В Центральном выставочном зале «Манеж» проходит экспозиция «Та самая Москва», на которой представили интерактивную инсталляцию с победителями конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Выставка проходит с 7 по 31 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Гости мероприятия могут с помощью интерактивной 3D-карты познакомиться с различными проектами, реализованными в области строительства за последние пять лет.

На выставке можно ознакомиться с работами победителей конкурса этого года, которых традиционно объявили накануне Дня строителя.

«На интерактивной карте можно проследить, как год за годом развивалась столица, какие архитектурные и инфраструктурные решения стали знаковыми для москвичей. Особенно ценно, что каждый посетитель может самостоятельно изучить лучшие проекты разных лет, увидеть их расположение на карте города и понять масштаб преобразований», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Инсталляцию разработали таким образом, чтобы у нее был интуитивно понятный для пользователей интерфейс. Любой желающий может выбрать конкретные годы и номинации, после чего на карте возникают маркеры с объектами-победителями. Если на них кликнуть, открывается подробное описание проекта с фотографией.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики напомнили, что выставку можно посетить с 10:00 до 22:00 со вторника по воскресенье по адресу Манежная площадь, дом 1. Вход на экспозицию свободный.