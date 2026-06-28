Овчинский: на улице Гаврикова готовят котлован дома по реновации

Строители возводят по программе реновации дом в Красносельском районе столицы. Площадь здания составит более 30 тысяч квадратных метров, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Дом строят по адресу: улица Гаврикова, земельный участок 3.

Овчинский отметил, что здание П-образной формы будет состоять из шести секций переменной этажности, рассчитанных на 176 квартир жилой площадью более 10 тысяч квадратных метров. Его фасад украсят алюминиевые кассеты серебристого цвета и керамический кирпич благородного графитового оттенка.

«Дополнят архитектурный облик декоративные экраны для кондиционеров из анодированного алюминия, выполненные в единой стилистике с фасадами здания. Сейчас на строительной площадке ведутся разработка котлована, устройство бетонной подготовки и фундаментной плиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В районе создали развитую транспортную и социальную инфраструктуру, рядом со строящимся зданием располагаются школы, детские сады, поликлиники, торговые центры, спортивные объекты, кафе.

Жители смогут пешком дойти до метро «Красносельская» и станции Митьково третьего Московского центрального диаметра. Комсомольская площадь, где находятся Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы, располагается в 10 минутах езды от дома.

Квартиры передадут с готовой улучшенной отделкой, которая будет соответствовать стандартам программы реновации. Новые владельцы получат жилье с уже установленными напольными покрытиями, сантехникой, межкомнатными дверьми, освещением, розетками и выключателями.