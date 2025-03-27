Овчинский: на территории бывшего Тушинского аэродрома построят 4 объекта образования

По программе развития территории бывшего Тушинского аэродрома в Покровском-Стрешневе откроются четыре образовательных учреждения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Общая площадь четырех образовательных организаций, которые возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, составит более 55,2 тысячи квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Трехэтажная школа площадью более 55,2 тысячи квадратных метров на 850 учеников появится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/15. Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2026 год.

В школе оборудуют учебные кабинеты, места для индивидуальных занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, площадки для углубленного изучения инновационных технологий. В блоке начальных классов запроектированы универсальные кабинеты, для старших классов — специализированные для занятий по информатике и естественным наукам.

Дополнительно откроются робо-класс, лекционная, информационный библиотечный центр, кабинеты для музыкальных занятий, шахматного кружка, художественной мастерской. В проект заложены пищеблок полного цикла и медицинский блок.

Для физического развития детей в школе откроются многофункциональные спортивные залы, а на улице — поле для мини-футбола, сдачи норм ГТО, беговые дорожки и площадка для прыжков. Эти зоны активности станут частью одного из крупнейших спортивных кластеров Москвы, который в рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома возведет застройщик «Стадион „Спартак“».

Школы и детские сады будут построены на территории жилого комплекса в рамках развития территории бывшего аэродрома частными застройщиками и девелоперами.