Овчинский: на Судостроительной улице возвели дом по программе реновации

Жилой дом площадью 25 тысяч квадратных метров возвели на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новостройка состоит из двух корпусов переменной этажности.

«В ней 240 квартир общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. На минус первом этаже находится подземная парковка, первые этажи предназначены для общего пользования», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Во дворе организовали детскую и спортивную площадки. Новостройка появилась в районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности станция метро «Коломенская» и музей-заповедник Коломенское, а также школы и остановки общественного транспорта.

Жильцы получат квартиры уже с улучшенным ремонтом и подключенными коммуникациями, в том числе датчиками дыма.

В общей сложности реновация должна затронуть свыше пяти тысяч домов и более миллиона москвичей.