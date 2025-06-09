Овчинский: на стройплощадках реновации в Москве внедрят технологию распознавания лиц

В Москве на стройплощадках по реновации начали тестировать биометрические системы контроля и управления доступом. Благодаря им можно получать информацию о присутствии работников на объектах по биометрическим данным. Об этом сообщил министр городского правительства, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Над реализацией проекта совместно работают департаменты градостроительной политики и информационных технологий.

«Сегодня в Москве на различных строительных площадках идет тестовое применение технологии распознавания лиц. Биометрические СКУД обеспечивают строгий контроль доступа к строительным материалам и оборудованию, сокращают время на администрирование, улучшают контроль качества стройки, а также фиксируют и ведут учет соблюдения сотрудниками графика рабочего дня в реальном времени», — привел слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он подчеркнул, что постоянный мониторинг позволяет оперативно реагировать на любые происшествия или нарушения правил безопасности, что способствует созданию более безопасной рабочей среды.

Департамент градостроительной политики координирует проект пилотирования. Объекты реновации включили в общий сборник пилотных объектов, в который также добавили другие строительные площадки городского заказа.

Москва стремится к современным подходам в градостроительстве, заботится о здоровье и комфорте жителей столицы, на что указывает внедрение инновационных технологий. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благодаря префаб-технологиям некоторые элементы конструкций здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке. Такой способ позволяет в два-три раза уменьшить трудозатраты на квадратный метр площади, а возведенные подобным методом здания служат более 100 лет.