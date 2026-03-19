Овчинский: на Павловской улице возведут жилой дом по программе реновации

Жилой дом возведут по реновации на Павловской улице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Его предельная площадь составит 48 тысяч квадратных метров. На нежилых первых этажах разместятся магазины, аптеки, кафе и другие объекты необходимой инфраструктуры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В шаговой доступности от нового дома находится станция метро «Тульская». Кроме того, Даниловский район обладает сложившейся социальной и досуговой инфраструктурой с детскими садами, школами, поликлиниками и другими объектами.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Среди них — две площадки в Нагорном районе и по одной в Ивановском, Нагатино-Садовниках и Покровском-Стрешневе.