Овчинский: на Окской улице построят жилье для реновации по проекту КРТ

В районе Рязанский на юго-востоке Москвы по программе КРТ планируется возвести новостройку для реализации программы реновации. Проект решения опубликован на сайте правительства города. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«На отведенном под комплексное развитие участке на Окской улице площадью 0,75 гектара возведут жилой дом с общей площадью квартир ориентировочно 14,8 тысячи „квадратов“, что позволит обеспечить новым комфортным жильем около 500 жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже появятся магазины, бытовые сервисы и службы доставки. Также оборудуют комнаты для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию облагородят, озеленят и установят современное освещение.

Участок находится по адресу: улица Окская, владение 11. Раньше здесь проходила промышленная железнодорожная ветка. Ее частично убрали, а на освободившемся месте сделали новую дорогу с тротуарами. За пять–семь минут можно дойти до станции «Окская» Некрасовской линии метро.

Чуть дальше — станция «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Рядом с площадкой для комплексного развития расположены школы, детские сады, два колледжа, поликлиника, два театра, магазины, кафе, парки и скверы. Недалеко строится общественно-деловой центр.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики напомнили, что программа комплексного развития территорий преобразует бывшие промзоны, создавая гармоничные городские пространства, которые идеально вписываются в облик столицы. Сейчас в Москве 336 проектов КРТ находятся на разных этапах разработки и реализации, охватывая более 4,2 тысяч гектаров. Инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, который активно поддерживает обновление городской среды.