Овчинский: на юго-востоке столицы возводят дом по программе реновации

На юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино, начали возводить новостройку по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новый дом расположен по адресу: Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5.

«Возводят двухсекционный жилой комплекс общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир: там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов. Возле дома оборудуют две детские и одну спортивную площадки», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он уточнил, что на участке уже завершают монтировать фасадные модули, идут работы по внутренней отделке и устройству внутренних инженерных сетей.

Новый дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: поблизости есть станции метро, школы, детские сады, поликлиники и больницы, а также крупные лесопарковые зоны.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отмечал, что более тысячи москвичей приступят к поэтапному осмотру квартир по программе реновации в Головинском районе.

Программу реновации, которая касается порядка миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов, утвердили в августе 2017 года. Мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы ее реализации и рассказывал о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.