Овчинский: на юго-востоке Москвы построят бизнес-центр со спортивным парком

Строительство общественно-делового центра со спортивным парком ведут в Нижегородском районе. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Работы идут на Скотопрогонной улице, земельном участке 31 А. По словам Владислава Овчинского, строительство деловых пространств позитивно влияет на экономическое развитие районов столицы.

«На юго-востоке Москвы на участке площадью более 0,7 гектара ведут работы по возведению общественно-делового центра общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории обустроят беговую дорожку и разобьют парк с тремя спортивными площадками. Сейчас готовность составляет 10%», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже бизнес-центра разместят магазины, кафе и рестораны, на последующих этажах — пространства для примерно 150 офисов. После ввода здания в эксплуатацию создадут около четырех тысяч рабочих мест.

Пока что специалисты разработали котлован и установили его ограждение. Гидроизоляцию подземной части выполнили на 70%, бетонирование фундаментной плиты — на 25%.

Строительство планируют завершить в 2028 году. Девелопер проекта — «КОЛДИ».

Юго-Восточный округ занимает первое место по числу построенных домов по программе реновации — более 90. При этом в Нижегородском районе возвели уже семь новостроек.