Овчинский: на юго-востоке Москвы началась подготовка к строительству дома по реновации

В Рязанском районе на юго-востоке столицы начали готовить площадку к строительству многоквартирного дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Юго-восток Москвы занимает второе место по числу построенных домов для реализации программы реновации. Сейчас в Рязанском районе стартовал подготовительный этап для возведения новостройки по адресу: улица Михайлова, земельный участок 38», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В доме 99 квартир общей площадью более шести тысяч квадратных метров, из которых две спроектированы под нужды маломобильных граждан. Первые этажи отведут под коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, пунктов выдачи заказов и других заведений. Подключение здания к индивидуальному тепловому пункту обеспечит бесперебойное отопление и водоснабжение, по программе реновации в Москве открыто уже более 400 таких пунктов.

Выбранный под строительство участок окружен инфраструктурой для комфортной жизни. Рядом находятся детсады, школы, взрослая и детская поликлиники, детский музыкальный театр. За 10 минут можно дойти до станции метро «Окская» и станции Вешняки третьего Московского центрального диаметра, за 15 минут — до Кусковского лесопарка.

Застройщик получил разрешение Мосгосстройнадзора на возведение дома на участке площадью более 0,3 гектара в декабре 2025 года и направил извещение о начале работ. Реализацию проекта проконтролируют инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Программа реновации реализуется с августа 2017 года, запланировано расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче первого дома в Савеловском районе.