Овчинский: на Енисейской улице по КРТ построят жилье для реновации

В столице приняли решение о комплексном развитии территории в Бабушкинском районе. Назначенный городом оператор, Московский фонд реновации жилой застройки, реорганизует там участок площадью 3,43 гектара. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«На территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом более 82% общего объема застройки — 74,5 тысячи „квадратов“ — составят дома для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в новостройках — около 46,8 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем около 1,7 тысячи горожан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На первых этажах новых домов разместятся предприятия малого и среднего бизнеса. Рядом возведут многоэтажный паркинг на 300 машино-мест.

Пресс-служба Департамента градостроительной политики уточнила, что проект планируется реализовать в течение шести лет.

Участок, где построят новые дома, расположен на Енисейской улице в районе сложившейся застройки. Рядом есть школы, детские сады, центры детского творчества, медицинские учреждения, кинотеатр, скверы, кафе и рестораны. В шаговой доступности от будущего квартала находится станция «Свиблово» Калужско-Рижской линии метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также принял решение о реорганизации территорий в районе Филевский Парк по программе КРТ. В рамках этой программы на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства.