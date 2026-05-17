Овчинский: на 70% выполнены работы по строительству дома по реновации в Кунцеве

Работы по строительству жилого дома по программе реновации закончили на 70%, общая площадь здания составляет почти 32 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом по программе реновации строят на месте двух снесенных старых пятиэтажек на улице Молодогвардейская. Дом рассчитан на 300 квартир, общая жилая площадь превышает 17 тысяч квадратных метров, отметил Овчинский.

«Дом имеет высокую степень строительной готовности: полностью завершены монолитные работы, кровля готова более чем на 80%, фасады выполнены на 97%, черновая отделка — на 80%. Уже приступили к внутренней чистовой отделке: в соответствии со стандартом программы реновации жители получат квартиры в полностью готовом виде, с улучшенными планировками и современным ремонтом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первый этаж отдали под коммерческие и общественные помещения, в том числе колясочная и комната консьержа. На придомовой территории предусмотрено озеленение и комплексное благоустройство, а также детские и спортивные площадки, зоны отдыха и уличное освещение.

Пять квартир в доме адаптированы для маломобильных жильцов. У них особые планировки, предусмотрены места для хранения колясок и поручни. Новостройку возводят в локации с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности станция метро, детский сад и школа, а также культурно образовательный и большой торговый центры.