Овчинский: многофункциональный деловой центр возводят в Метрогородке

Новый многофункциональный 26-этажный деловой центр возводят на Тагильской улице в районе Метрогородок. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Бизнес-центр расширит деловую инфраструктуру в районе и создаст благоприятную среду для развития бизнеса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города.

В здании разместятся коворкинг, кафе, лаунж-зоны, а также торговые площади, в том числе супермаркет, и трехуровневая парковка. На кровле стилобата организуют прогулочную зону с местами для отдыха и ресторанным двориком. Завершить строительство планируют в следующем году.

Проект реализуют в рамках комплексной застройки жилого квартала «Сиреневый парк» в Метрогородке. В шаговой доступности от бизнес-центра будут станции метро и Московского центрального кольца «Бульвар Рокоссовского».