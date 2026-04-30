Овчинский: «Макет Москвы» подготовил специальную программу к 1 Мая

«Макет Москвы» подготовил лекции об истории Бульварного кольца и Александровского сада, которые прочтут с 1 по 3 мая в 13:10 и 14:10. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«На примере Бульварного кольца и Александровского сада гости смогут понять, как меняется Москва весной и какую роль в этом играют зеленые пространства. Такой формат помогает посмотреть на город по-новому и на процессы, которые в нем происходят», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, в павильоне будут проходить традиционные обзорные экскурсии и интерактивные викторины. А всего в рамках эколого-просветительского фестиваля «Москва, процветай!», который продлится до 15 мая, запланировано более 200 мероприятий.

Павильон «Макет Москвы» работает с 2017 года. Работает он каждый день с 10:00 до 20:00, вход свободный.

