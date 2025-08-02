Овчинский: «Макет Москвы» на ВДНХ посмотрели почти три тысячи школьников

Более 2,9 тысячи воспитанников детских лагерей посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с начала лета. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«„Макет Москвы“ — это не просто уменьшенная копия города, а увлекательная локация, где история и современность оживают на глазах. С начала лета выставочный павильон посетили более 105 тысяч москвичей и гостей столицы, в том числе около трех тысяч воспитанников лагерей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города.

Поездка на ВДНХ вошла в программу городских детских лагерей Москвы и Подмосковья, за два месяца там побывали школьники из 104 учреждений. Они не только рассмотрели копию столицы в масштабе 1:400, но и приняли участие в развлекательной программе.

С учащимися начальной школы сотрудники провели интерактивную экскурсию с загадками, анимацией и звуковыми эффектами, детям постарше организовали экскурсии с рассказом о достопримечательностях и истории создания макета. На выходе из павильона обустроили рабочее место мастера, где школьники собственными глазами увидели поэтапный процесс создания миниатюр зданий и деревьев, узнали о технологии работы на фрезерном станке с числовым программным управлением.

Копии шести знаковых сооружений Москвы можно потрогать. Выставка тактильных, напечатанных на 3D-принтере макетов встретила посетителей в фойе павильона. Среди экспонатов — Большой театр, храм Христа Спасителя, Спасская башня и Триумфальная арка.