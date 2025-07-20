Овчинский: культурно-досуговый центр построят по программе КРТ на востоке Москвы

Работы по строительству нового культурно-досугового центра начнутся на участке бывшей промзоны «Соколиная гора» на востоке Москвы, включенном в программу комплексного развития территорий. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«При проработке проектов КРТ город акцентирует внимание на потребностях москвичей в качественной разнообразной инфраструктуре в шаговой доступности. Поэтому рядом с новым жильем строят объекты, которые будут востребованы москвичами. Один из таких — культурно-досуговый центр — возведут в рамках реорганизации участка бывшей промзоны „Соколиная гора“. Площадь современного здания составит 10 тысяч квадратных метров. Учреждение смогут посещать все жители нового микрорайона, который построят по проекту КРТ на площади около 24 гектаров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Кроме культурно-досугового центра и жилых домов, на участке построят почти 163 тысячи квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения. В том числе офисы, магазины и другие объекты.

Московская программа комплексного развития территорий направлена на преобразование бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков земли в комфортные городские кварталы. На участках возводят современные жилые дома со всей необходимой для жителей инфраструктурой.

Сейчас в российской столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ. Общая площадь включенных под реорганизацию участков превысила 4,2 тысячи гектаров. Работу проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.