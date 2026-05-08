Овчинский: конкурс «Московские мастера» пройдет в столице с 8 мая по 11 июня

Двадцать девятый конкурс «Московские мастера» среди специалистов строительной отрасли пройдет в столице с 8 мая по 11 июня. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Конкурс позволяет выявить сильнейших специалистов и повысить престиж строительных профессий, а сами участники могут обменяться опытом и продемонстрировать свои навыки.

«Для участников это возможность заявить о себе, получить признание коллег и сделать еще один шаг в профессиональном развитии. А для города — способ поддержать сильные кадры, от которых напрямую зависят комфорт и безопасность москвичей», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В этом году участники будут соревноваться в информационном моделировании, охране труда, ручной сварке и других дисциплинах. Их ждут как теоретические, так и практические задания. В жюри войдут представители столичных властей, Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, а также Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.

Строительная отрасль в столице играет важнейшую роль. Москва в лице Фонда реновации жилой застройки по итогам 2025 года стала лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.