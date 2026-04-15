Овчинский: городские профессии снова будут популяризировать среди школьников

В пяти столичных школах запустят третий сезон программы по популяризации городских профессий. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Программа строится на проектном подходе: школьники не просто изучают, как устроен город, а проходят весь путь от идеи до реализации — создают реальные объекты для школьной территории. Такой созидательный опыт помогает подросткам почувствовать, что они могут менять мир вокруг себя», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Это позволит подросткам получить опыт архитекторов, дизайнеров и исследователей. Презентация проектов состоится в мае на международной выставке архитектуры и дизайна АРХ Москва.

В 2026 году реализацию проекта взяла на себя ассоциация «Город для меня».

В строительной отрасли Москвы все чаще появляются новые профессии. И помогают трансформации этой сферы такие масштабные проекты, как Программа реновации. 3D-моделлер, ТИМ-специалисты, операторы роботов-сварщиков, лаборанты-исследователи — все эти профессии уже давно закрепились как необходимые для проектирования и строительства новостроек.