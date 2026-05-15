Овчинский: фотовыставка «Архитектура музеев» пройдет в павильоне «Макет Москвы»

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 16 мая начнет работу фотовыставка «Архитектура музеев». Экспозиция организована в рамках проекта «Ночь в музее», в этот же день гости смогут послушать лекцию «Народы России» о представительствах разных народов с столице. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

На экспозиции представят фотографии музеев и их миниатюрные копии на макете Москвы. Посетители узнают историю постройки зданий, стили архитектуры и имена создателей.

«Павильон „Макет Москвы“ помогает жителям и гостям столицы узнавать город через архитектуру, историю и культуру. Новая выставка позволит посетителям обратить внимание на детали музейных зданий, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными. Мы стараемся делать такие проекты понятными и интересными для людей разного возраста, поэтому сочетаем фотографии, макет и познавательные программы. Это помогает по-новому воспринимать архитектурное наследие Москвы и лучше понимать, как формировался облик города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках лекции посетители павильона узнают, где в столице расположены представительства различных народов — чувашей, татар и других. Гостям расскажут, как в Москве сохраняют культурное наследие народов России. После лекций пройдет интерактивная викторина, где желающие смогут проверить полученные знания.

Ранее Овчинский сообщил, что Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.