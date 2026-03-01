Овчинский: еще один дом по программе реновации возведут на проспекте Буденного

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа возведут жилой дом по программе реновации. По изменениям в правилах землепользования и застройки, новостройка будет находиться на проспекте Буденного, владение 17б. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Площадь участка под застройку, по его словам, не превышает 0,9 гектара. На нем предусмотрели строительство жилья общей площадью 22 тысячи квадратных метров.

«Под нежилое использование, в том числе помещения на первом этаже, отведено около 2,5 тысячи квадратных метров. На придомовой территории пройдет благоустройство: здесь появятся детские и спортивные площадки. В непосредственной близости от новостройки находится Измайловский парк», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В районе новостройки хорошо развита инфраструктура: рядом есть школы и поликлиники, магазины, парки и другие объекты городской среды. На первом этаже дома предусмотрели место для коммерческих помещений и сервисных служб. В шаговой доступности от него — остановки наземного транспорта и станция Соколиная Гора МЦК.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отмечал, что в 2025 году новые квартиры по программе реновации получили более 48 тысяч москвичей. Все подробности о ней можно узнать на портале mos.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что программу реновации в Москве выполнили более чем на четверть.