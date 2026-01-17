Овчинский: два жилых комплекса по программе реновации построили на севере Москвы

Строительство двух жилых комплексов по программе реновации завершилось в Савеловском и Головинском районах на севере столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новостройки общей площадью более 68 тысяч квадратных метров возвели на 2-й Хуторской и Онежской улицах.

«В общей сложности в двух ЖК по программе реновации в Савеловском и Головинском районах — более тысячи квартир суммарной площадью порядка 60 тысяч квадратных метров. Свыше 25 квартир в новых домах адаптированы для проживания маломобильных граждан: там широкие коридоры, в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные глазки, ручки и розетки расположены на допустимом уровне», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он подчеркнул, что новостройки подключили к индивидуальным тепловым пунктам. Они не только обеспечивают бесперебойное тепло- и водоснабжение домов круглый год, но и сохраняют уют в каждой квартире. Всего в домах по программе реновации оборудовали более 400 таких пунктов

Для удобства и комфорта жителей новых жилых комплексов входные группы и вестибюли всех подъездов расположили на одном уровне с уличными тротуарами, создав безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Общая площадь участков, на которых возвели новостройки, составила более двух гектаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новоселье жителей нового дома на Родниковой улице на Западе столицы, построенного по реновации.

Программу запустили в столице в августе 2017 года для расселения 5176 старых домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Высокие темпы строительства жилья вывели Москву в лидеры среди регионов по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».