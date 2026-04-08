Овчинский: дом в Очаково-Матвеевском построят по программе реновации

Власти Москвы выдали градостроительный план земельного участка № 4012 на Большой Очаковской улице для строительства дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новый дом построят в шаговой доступности от станции метро «Озерная» Солнцевской линии метрополитена, что станет дополнительным плюсом для жителей. Под застройку выделили участок земли площадью в 0,75 гектара.

«На нем построят жилой дом предельной площадью 18 тысяч квадратных метров. Также в рамках программы реновации предусмотрено комплексное благоустройство придомовой территории и строительство детских площадок. Первые этажи займут коммерческие и бытовые объекты. Здание будет находиться в непосредственной близости от Большого Очаковского пруда, где есть комфортная благоустроенная территория, а также зоны для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Градостроительный план земельного участка — самый важный документ, необходимый при возведении зданий. В нем содержатся данные, какого вида постройки там возможны, а также указаны максимальные параметры объектов.

В рамках утвержденной в августе 2017 года программы реновации новое жилье получили около 85 тысяч московских семей во всех городских округах. Всего программа предусматривает расселение 5176 старых домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в два раза нарастить темпы реализации программы реновации, чтобы как можно большее число горожан въехало в новые и современные дома.

Большой ввод строительства жилья вывел Москву в число регионов — лидеров по объемам строительства и помог в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».