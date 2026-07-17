Овчинский: дом с металлическими фасадами возведут в Южнопортовом районе Москвы

Новый жилой дом, который возводят в Южнопортовом районе, украсят металлические фасады, а ступенчатая кровля дополнит архитектуру и позволит создать террасы на верхних этажах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Дом построят на Новоостаповской улице, недалеко от станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии метро и от выездов на улицу Симоновский Вал и Третье транспортное кольцо.

В здании расположится 494 квартиры, его площадь – почти 55 тысяч квадратных метров. На подземном уровне разместят парковку на 224 машины. Визуально дом можно будет разделить на восемь фасадов: с акцентными металлическими элементами серо-зеленого, белого, золотистого, медного и бронзового оттенков.

«Индивидуальный рисунок акцентных деталей придаст объекту оригинальный рельеф. Остекление дополнит архитектурный облик, объединяя части сооружения в цельную пластичную композицию», – привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

На первом этаже расположатся лобби, фитнес, детская игровая комната и клубная гостиная. Также разместятся и магазины.

В Южнопортовом районе продолжают возводить ЖК по программе реновации. Две новостройки уже ввели в эксплуатацию, а три дома, рассчитанных суммарно на 650 квартир, строят сейчас. Всего в районе в программу реновации включено 27 зданий старого фонда.