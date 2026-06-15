Овчинский: дом по реновации возведут на улице Металлургов в Перове

Жилой дом по программе реновации построят на улице Металлургов в районе Перово. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы, старое здание разбирают.

«Оно демонтируется по технологии умного сноса, которая подразумевает ручной разбор и сортировку материалов для последующей переработки, а также применение гидропушки, позволяющей вести работы практически без пыли», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый дом будет состоять из трех секций, в нем 282 квартиры. Придомовую территорию планируют благоустроить. Кроме того, у здания будет собственный тепловой пункт.

В шаговой доступности есть учебные заведения, медицинские центры, лесопарк и станция метро.

В общей сложности программа реновации должна затронуть свыше пяти тысяч домов и более миллиона жителей города.