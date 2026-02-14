Овчинский: дом по программе реновации возвели в Зеленограде

Жилой комплекс на 580 квартир возвели на Заводской улице в Зеленограде по программе реновации на месте расселенных старых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Жилой комплекс по программе реновации состоит из трех корпусов переменной этажности. Они образуют закрытый двор, который комплексно благоустроили. Здесь оборудовали две детские и одну спортивную площадки, а также место для отдыха», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Восемь квартир приспособили для нужд маломобильных граждан, а в подъездах для их удобства обошлись без порогов и ступеней. Новостройка расположена в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от станции Зеленоград — Крюково Третьего диаметра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по реновации в новые квартиры переехали или переедут в ближайшее время уже 258 тысяч москвичей.