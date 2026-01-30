Овчинский: дом по программе реновации возведут в Гольянове

Новый жилой дом возведут по программе реновации на Байкальской улице в районе Гольяново. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Прилегающую территорию благоустроят — оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В шаговой доступности от дома будут станция метро «Щелковская» и Гольяновский парк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый жилой комплекс, построенный по реновации в Савеловском районе, на 2-й Хуторской улице, передали под заселение. Он состоит из трех корпусов разной этажности и 517 квартир, в которых поселятся более тысячи человек.