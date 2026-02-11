Овчинский: дом по программе реновации возведут на Щелковском шоссе

Дом площадью 26,5 тысячи квадратных метров возведут по программе реновации в Северном Измайлове вдоль Щелковского шоссе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В проекте будут учтены современные требования к жилым объектам: на первом этаже расположат колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержа, а также помещения общественного назначения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, рядом возведут детскую и спортивную площадки. На участок выпустили градостроительный план.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программу реновации, запущенную в 2017 году, удалось выполнить более чем на 25%. В новые квартиры уже въехали или въезжают около 258 тысяч жителей столицы. В общей сложности реновация затронет свыше пяти тысяч зданий.