Овчинский: дом по программе реновации возведут на 1-й Пугачевской улице

Жилой дом площадью 17,8 тысячи квадратных метров возведут по программе реновации на 1-й Пугачевской улице в Преображенском районе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Проект включает благоустройство придомовой территории и создание площадок для детей разных возрастов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Градостроительный план земельного участка утвердили. В шаговой доступности от будущего объекта находится развитая инфраструктура, в том числе школы. детские сады и медицинские учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче под заселение первого жилого дома, построенного по программе реновации в Савеловском районе. В новостройку из трех разноэтажных корпусов, возведенную на 2-й Хуторской улице, переедут более тысячи человек.