Овчинский: дом по программе реновации построят на Борисовской улице

Жилой дом возведут по программе реновации в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Новостройка появится на земельном участке № 9 на Борисовской улице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что для начала работы власти города выпустили градостроительный план для земельного участка, где появится новый жилой дом.

«Общая площадь квартир в новостройке составит 18 тысяч квадратных метров, еще две тысячи отведут под нежилую часть. Прилегающую территорию благоустроят и оснастят детскими и спортивными площадками», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По его словам, район отличается развитой социальной и транспортной инфраструктурой: рядом находятся станции Измайлово Московского центрального кольца и «Партизанская» — метро, а также облагороженный лесопарк.

Программу реновации в российской столице запустили в августе 2017 года для расселения в благоустроенные квартиры жителей более пяти тысяч старых домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в два раза нарастить темпы ввода новостроек и реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья сделали Москву лидером среди других регионов по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».