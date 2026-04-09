Овчинский: дом по проекту «Московские кварталы» возводят в Восточном районе

На улице 9 Мая в Восточном районе строят дом по проекту «Московские кварталы». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Там возведут односекционную новостройку. Общая площадь жилого комплекса составит более 13,7 тысячи квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

В доме будут 152 квартиры. Придомовую территорию благоустроят, создав на ней детскую и спортивную площадки, а также зону для спокойного отдыха. Первые этажи будут нежилыми, на них разместят инфраструктурные объекты.

В шаговой доступности от дома есть два лесопарка, в том числе «Лосиный остров», а также школы, детские сады, торговый центр и спорткомплекс.

Проект «Московские кварталы» действует с мая прошлого года. В его рамках возводят одновременно жилые дома и современную инфраструктуру. Купить квартиру на этапе строительства можно по договору долевого участия, а в уже готовых домах — по договору купли-продажи. Кроме того, на такое жилье действует семейная ипотека.

Застройщиком по проекту выступает Московский фонд реновации жилой застройки.