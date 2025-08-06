Овчинский: жилье для программы реновации построят на улице Щорса по проекту КРТ

Участок на улице Щорса в Солнцеве реорганизуют по программе КРТ, там построят более 30 тысяч квадратных метров жилья для участников программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В течение шести лет назначенный городом оператор возведет на участке площадью 0,77 гектара в районе Солнцево 30,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в них составит 18,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 680 москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, здесь появится более 50 рабочих мест за счет того, что первые этажи дома сделают нежилыми.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что участок расположен в районе со сложившейся инфраструктурой, в шаговой доступности от дома будет находиться станция метро "Солнцево".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участков нежилой застройки в районе Солнцево.