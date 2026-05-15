Овчинский: дом для проекта «Московские кварталы» построили в Южном Медведкове

Жилой комплекс по проекту «Московские кварталы» возвели на Полярной улице в Южном Медведкове. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Дом расположен в спокойном районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся магазины, школы, детские сады, спортивные центры, детская поликлиника и библиотека», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом состоит из двух секций и 248 квартир. Жилой комплекс переменной этажности - от 13 до 20 этажей. Общая площадь здания — более 22 тысяч квадратных метров. Несущие конструкции выполнены из монолитного железобетонного каркаса, что обеспечивает высокую прочность.

Все квартиры будут продаваться жильцам с готовой внутренней отделкой. Вокруг дома построили детские и спортивные площадки, а под ним соорудили парковку.

Квартиры поступят в прямую продажу через сайт москварталы.рф. На них действует семейная ипотека.